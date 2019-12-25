В Минске простились с умершим после избиения протестующим. Ролик опубликовало местное издание Tut.by в своем Telegram-канале. На кадрах показана церемония, посвященная оппозиционеру Роману Бондаренко. Он погиб после избиения неизвестными во дворе, который известен в республике как "площадь перемен". В память о молодом человеке жители столицы пришли к храму Воскресения Христа, расположенному на улице Гамарника. В руках у собравшихся - цветы.

Напомним, что 31-летний протестующий Бондаренко умер в больнице 12 ноября. Его госпитализировали с многочисленными травмами из Центрального РУВД. Молодой человек перенес операцию, но находился в коме. Соседи погибшего рассказали, что накануне к нему приехали неизвестные в масках. Они начали снимать бело-красно-белые ленты, которые используются как протестная символика. Когда активист вышел во двор, его "профессионально задержали".

В СЛедственном комитете Белоруссии заявили, что мужчина погиб из-за драки с агрессивно настроенными местными жителями. Милиционеры нашли Бондаренко со следами телесных повреждений, а также признаками алкогольного опьянения.

Лукашенко назвал недопустимым превращение Минска в кладбище.