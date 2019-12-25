Активистов стали сажать в служебные автомобили милиции и ОМОНа.

В Минске прошли задержания протестующих на "марше медиков". По данным местных журналистов представители ОМОНа задержали несколько десятков активистов около столичной клинической больницы. Ранее участники несогласованного митинга собрались на проспекте Независимости, около станции метро "Академия наук". К месту силовики стали стягивать дополнительные силы. Задержания начались после того, как протестующих стало более 50 человек.

Напомним, что оппозиция в Белоруссии призвала местных медицинских работников принять участие в акции протеста около больницы. Начало мероприятия было намечено на 12 часов дня ( совпадает с московским временем). На стоянке около учреждения были замечены милицейские микроавтобусы, автозаки, а также легковые автомобили представителей закона. Также оппозиция увидела городской автобус, предположительно в котором находились силовики.

На улице милиция выборочно проверяет документы у прохожих.

В Минске у сквера на Пулихова задержано около 10 женщин.

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