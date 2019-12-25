В Минсельхозе прогнозируют стабильные цены на подсолнечное масло

В Минсельхозе заявили, что стабильные цены на подсолнечное масло обеспечит увеличение урожая подсолнечника совместно с действующими мерами таможенно-тарифного регулирования.
Отмечается, что объемы производства уменьшились из-за снижения урожая. Как подчеркнули в ведомстве, связано это с тем, что в 2020 году были неблагоприятные погодные условия.
Кроме того, производство сократилось из-за роста цен на подсолнечник на мировых рынках. Это привело к тому, что увеличился экспорт сырья за границу.
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Фото: pixabay
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