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В Минсельхозе прогнозируют стабильные цены на подсолнечное масло
Сегодня, 9:58
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В Минсельхозе прогнозируют стабильные цены на подсолнечное масло

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Объем производства уменьшился из-за снижения урожая.

В Минсельхозе заявили, что стабильные цены на подсолнечное масло обеспечит увеличение урожая подсолнечника совместно с действующими мерами таможенно-тарифного регулирования.

Отмечается, что объемы производства уменьшились из-за снижения урожая. Как подчеркнули в ведомстве, связано это с тем, что в 2020 году были неблагоприятные погодные условия.

Кроме того, производство сократилось из-за роста цен на подсолнечник на мировых рынках. Это привело к тому, что увеличился экспорт сырья за границу.

Ранее эксперты рассказали о последствиях запуска "Северного потока-2" для России и Европы. 

Фото: pixabay

Теги: минсельхоз, рост цен ан продукты, цены на подсолнечное масло
Категории: Новости России, Лента новостей,

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