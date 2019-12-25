В Минсельхозе оценили вероятность дефицита круп

Дефицита гречки не ожидается.

В России в 2021 году не ожидается дефицита гречки, но с другими крупами ситуация не так однозначна. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на экспертов.

В ведомстве отмечают, что в этом году производство основных крупяных культур должен превысить уровень 2020 года. Посевные площади под гречихой выросли на 12,1%. Однако, по данным Росстата, под просо площади сократились на 32,6%. Овсом засеяно также на 3,9% меньше.

Эксперты предполагают, что просо станет одним из наиболее дорогих товаров. Дело в то, что ранее был введен запрет на экспорт гречки, потому что она дорожала. На этом фоне пшено дешевело и аграрии переориентировались на посевы гречихи.

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