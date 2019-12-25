Минстрой планирует упростить процедуру завершения долгостроев

Ирек Файзуллин рассказал о доработке изменений в профильное законодательство.

Министерство строительства и ЖКХ России планирует упростить процедуру завершения долгостроев. Такое заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал глава профильного ведомства Ирек Файзуллин. Чиновник пояснил, что в настоящее время прорабатываются правки, необходимые для внесения в законодательство.

Немного процедуры затягиваются из-за арбитражных судов. Здесь мы тоже некоторым образом "докрутим" законодательство, чтобы упростить процедуру достройки этих объектов. Ирек Файзуллин, глава Минстроя РФ

Министр по строительству подчеркнул, что на данный момент по РФ недостроено порядка 1,6 тысяч проблемных жилых объектов. В ведомстве надеются ликвидировать эти проблемы к 2024 году.

Минстрой подготовил проект об изменении цен на госконтракты.

Фото: Piter.tv