В Минобрнауки планируют зимнюю сессию в вузах в дистанционном формате

При этом Фальков отметил, что речи о полном локдауне нет.

Предстоящая зимняя сессия в российских вузах пройдёт в удалённом формате. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на главу Минобрнауки Валерия Фалькова.

Сегодня мы ориентируем студентов и [вузы] на сессию в основном в дистанционном формате. Валерий Фальков

При этом Фальков отметил, что речи о полном локдауне нет. Однако глава Минобрнауки считает, что смешанное обучение в вузах не поможет снизить риски заражения коронавирусом.

Почти все петербургские вузы возместят студентам деньги за билеты домой.

Фото: pixabay