В Минобрнауки планируют зимнюю сессию в вузах в дистанционном формате

Предстоящая зимняя сессия в российских вузах пройдёт в удалённом формате. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на главу Минобрнауки Валерия Фалькова.
Сегодня мы ориентируем студентов и [вузы] на сессию в основном в дистанционном формате.
Валерий Фальков
При этом Фальков отметил, что речи о полном локдауне нет. Однако глава Минобрнауки считает, что смешанное обучение в вузах не поможет снизить риски заражения коронавирусом.
Почти все петербургские вузы возместят студентам деньги за билеты домой.
Фото: pixabay
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