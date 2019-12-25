  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Минобрнауки планируют зимнюю сессию в вузах в дистанционном формате
Сегодня, 13:16
57
nastya960

В Минобрнауки планируют зимнюю сессию в вузах в дистанционном формате

0 0

При этом Фальков отметил, что речи о полном локдауне нет.

Предстоящая зимняя сессия в российских вузах пройдёт в удалённом формате. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на главу Минобрнауки Валерия Фалькова.

Сегодня мы ориентируем студентов и [вузы] на сессию в основном в дистанционном формате.

Валерий Фальков

При этом Фальков отметил, что речи о полном локдауне нет. Однако глава Минобрнауки считает, что смешанное обучение в вузах не поможет снизить риски заражения коронавирусом.

Почти все петербургские вузы возместят студентам деньги за билеты домой.

Фото: pixabay

Теги: валерий фальков, зимняя сессия
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии