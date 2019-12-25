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В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в российской армии
Сегодня, 11:02
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lesjasap

В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в российской армии

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На форуме "Армия-2020" генерал-полковник рассказал об исключении в ВС "казарменного хулиганства".

В Минобороны России заявили об искоренении дедовщины в российской армии. Об этом в рамках военно-технического форума "Армия-2020" на круглом столе заявил заместитель министра обороны, генерал-полковник Андрей Картаполов.

В пресс-релизе форума отметили, что Андрей Картаполов особое внимание обратил на правильно выбранные действиям руководства по наведению уставного порядка в вооруженных силах России. В результате принятых мер в армии значительно сократилось число военных преступлений.

Полностью искоренено такое понятие, как "дедовщина", "казарменное хулиганство"

пресс-центр форума "Армия-2020" 

Военный добавил, что искоренение дедовщины сказалось на качестве призыва и желании граждан России проходить срочную службу в армии.

Шведская армия активизировалась на Готланде на фоне российских учений.

Теги: армия, дедовщина, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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