В Минобороны заявили об искоренении дедовщины в российской армии

На форуме "Армия-2020" генерал-полковник рассказал об исключении в ВС "казарменного хулиганства".

В Минобороны России заявили об искоренении дедовщины в российской армии. Об этом в рамках военно-технического форума "Армия-2020" на круглом столе заявил заместитель министра обороны, генерал-полковник Андрей Картаполов.

В пресс-релизе форума отметили, что Андрей Картаполов особое внимание обратил на правильно выбранные действиям руководства по наведению уставного порядка в вооруженных силах России. В результате принятых мер в армии значительно сократилось число военных преступлений.

Полностью искоренено такое понятие, как "дедовщина", "казарменное хулиганство" пресс-центр форума "Армия-2020"

Военный добавил, что искоренение дедовщины сказалось на качестве призыва и желании граждан России проходить срочную службу в армии.

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