В Минобороны сообщили, когда истребители Су-57 получат новейший двигатель

Самолет получит сначала двигатель четвертого поколения, затем - пятого.

В Минобороны России сообщили, когда истребители Су-57 получат новейший двигатель. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал заместитель главы ведомства Алексей Криворучко. Чиновник поделился информацией с представителями журнала "Национальная оборона", выпуск которого выйдет в мае.

Чиновник из Минобороны пояснил, что на Военно-космические силы России будут получать истребители пятого поколения Су-57 в два этапа. До середины 2020-ых годов поставки будут осуществляться с двигателем четвертого поколения. После этого армия начнет получать самолеты с двигателем пятого поколения. Новые аппараты будут обладать меньшей стоимостью жизненного цикла, а также в них разработчики увеличат топливную эффективность.

Напомним, что ранее ведомство неоднократно сдвигало срок начала поставок Су-57 в ВКС России.

Китайский бомбардировщик-невидимка может выйти в свет уже в 2020 году.

Видео: Youtube/ Минобороны России