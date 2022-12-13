Игорь Кириллов рассказал о эпидобстановке в Европе.

Рост числа заболеваемости гриппом птиц в России и европейском регионе вызывает озабоченность на фоне массового падежа пернатых на Украине в 2022 году в связи с проводимыми там биологическими экспериментами. Соответствующее заявление на брифинге с журналистами сделал руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Документально подтвержденный факт массового падежа птиц на территории заповедника Аскания-Нова в 2021 году, который, по мнению экспертов, носил инфекционный характер. Одномоментная гибель птиц спровоцирована пренебрежительным отношением к требованиям безопасности. Игорь Кириллов, глава РХБЗ РФ

Эксперт пояснил, что согласно сведениям от Международного эпизоотического бюро, данное заболевание приобрело круглогодичный характер, а потери от него с 2021 года превысили три миллиарда евро. За последнюю неделю птичий грипп был выявлен на производствах в Кировской и Ярославской областей. С 17 мая 2023 года карантинные мероприятия введены на территории Москвы".

Минобороны изъяло документы о работе ветинститута в Харькове.

Фото и видео: Минобороны России