Игорь Кириллов рассказал о работе по изъятию материалов по биопроектам на Украине.

Специалисты российского министерства по обороне изъяли в лаборатории биосферного заповедника в Аскания-Нова, расположенного на территории Херсонской области, документы, в которых говорится о том, что Харьковский институт ветеринарной медицины работал над военно-биологическими проектами Пентагона. Соответствующее заявление на брифинге с журналистами сделал руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов.

Изъятые в ветеринарной лаборатории заповедника документы подтверждают причастность Харьковского института ветеринарной медицины к проведению работ в рамках американских проектов Ю-Пи-8, Пи-444 и подготовке к реализации проекта "Флу-Флай-Вей". Игорь Кириллов, генерал-лейтенант РФ

Эксперт пояснил, что целью этих биологических проектов на Украине является оценка условий, при которых процессы передачи возбудителей экономически значимых инфекций становятся неуправляемыми, а далее - формирующими риски продовольственной безопасности и наносящими экономический ущерб. Заказчиками таких исследований значится американское министерство по обороне.

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Фото и видео: Минобороны России