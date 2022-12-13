Минобороны: США получают коллекции патогенов из постсоветских стран под прикрытием мирных задач

Как подчеркнул Игорь Кириллов, в своих действиях американская администрация использует отработанный сценарий якобы "гуманитарного" взаимодействия".

США получают коллекции патогенных микроорганизмов из других стран под видом мирных задач. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга Минобороны.

Под прикрытием решения сугубо мирных задач в государствах Центральной Азии и Закавказья спланирована работа по отбору и генотипированию образцов возбудителей особо опасных инфекций, эндемичных для данных регионов: чумы, сибирской язвы, туляремии. Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты

Генерал подчеркнул, что в своих действиях американская администрация использует отработанный сценарий якобы "гуманитарного" взаимодействия". Также он отметил, что особенно деятельность в этом направлении США развернули на территории постсоветского пространства. Управление по снижению угрозы минобороны США (DITRA) и подрядные организации Пентагона заменяются на гражданские организации-посредники. Среди них Кириллов выделил Центр по контролю и профилактике заболеваний США и исследовательскую компанию "Грифон Сайнтифик".

Видео: Минобороны России