В Минобороны допустили причастность США к возникновению коронавируса

Сообщается, что к возникновению COVID-19 может быть причастно Агентство США по международному развитию.

В Минобороны России допустили причастность США к возникновению коронавируса. Об этом заявил на брифинге начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

По его словам, к возникновению COVID-19 может быть причастно Агентство США по международному развитию, в которой с 2009 года финансировалась программа "Предикт", изучавшая новые виды вирусов. Также сообщается, что одним из подрядчиков проекта была компания "Метабиота", которая вела военно-биологическую деятельность на территории Украины.

Кириллов подчеркнул, что недавние заявления конгрессменов США заставляют задуматься о роли американских биологов в появлении коронавируса.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ВКС двумя ударами уничтожили более 500 украинских боевиков

Видео: Минобороны России