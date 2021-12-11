В Минобороны России сообщили об отражении 18 атак ВСУ на донецком направлении

Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Бойцы подразделений "Южной" группировки российских войск на донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции отразили 18 атак Вооруженных сил Украины. Общие потерипротивника составили до 200 человек личного состава, а также две бронированные машины. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 декабря сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев. Офицер пояснил, что боевые задачи выполнены при поддержке артиллерии и авиации.

...Нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Артемовское, Клещеевка, Курдюмовка, Георгиевка. Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

Во время контрбатарейной борьбы уничтожены две 122-мм гаубицы противника Д-30. Средствами противовоздушной обороны поражены четыре украинских беспилотника, находившиеся в районе Шевченко на территории Донецкой народной республики.

МО заявило, что расчеты БПЛА и ПТРК уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России