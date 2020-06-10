Глава министерства Максут Шадаев отметил, что на импортозамещение компаниям потребуется около 80 млрд рублей до 2021 года.

В Минкомсвязи предлагают выделить субсидии компаниям РФ на разработку технологий. Об этом стало известно в ходе совещания с российским президентом Владимиром Путиным по связи и IT-индустрии.

Министр отметил, что это та цифра, в которой нуждается IT-индустрия. Компании нуждаются в финансировании с целью компенсировать потерянные доходы в других сегментах. Шадаев подчеркнул, что Минкомсвязь ожидает сокращение внутреннего спроса на рынке информационных технологий. Несмотря на это, услуги и программное обеспечение выросли в два раза за последние пять лет.

Шадаев добавил, что IT-индустрии удалось пережить кризис 2014 года. Однако отечественный софт потребовал увеличения расходов.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что работающие 1 июля получат повышенную оплату труда.

Видео: kremlin.ru