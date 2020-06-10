В Минкомсвязи предлагают выделить субсидии компаниям РФ на разработку технологий. Об этом стало известно в ходе совещания с российским президентом Владимиром Путиным по связи и IT-индустрии.
Министр отметил, что это та цифра, в которой нуждается IT-индустрия. Компании нуждаются в финансировании с целью компенсировать потерянные доходы в других сегментах. Шадаев подчеркнул, что Минкомсвязь ожидает сокращение внутреннего спроса на рынке информационных технологий. Несмотря на это, услуги и программное обеспечение выросли в два раза за последние пять лет.
Шадаев добавил, что IT-индустрии удалось пережить кризис 2014 года. Однако отечественный софт потребовал увеличения расходов.
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Видео: kremlin.ru
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