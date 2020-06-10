Сенатор пояснила, что граждане не должны потерять в оплате труда за июль.

Работающие 1 июля получат повышенную оплату труда. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко.

В среду, 1 июля, состоится голосование по изменениям в Конституции РФ. Гражданам, работающим в этот день, заплатят за смену в повышенном размере. Остальным должны заплатить обычную плату за рабочий день. Таким образом, россияне сохранят свою зарплату. Сенатор отметила, что порядок оплаты труда в выходные нерабочие праздничные дни регулируется статьей 153 ТК РФ.

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Видео: kremlin.ru