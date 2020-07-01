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ЦИК ожидает явку значительно выше 62% на голосовании по Конституции

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Центральная избирательная комиссия прогнозирует явку, значительно превышающую 62%, на голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ. Об этом заявила секретарь ЦИК Майя Гришина.

На 17:00 по Москве средняя явка по стране достигла 62%. Однако, как обратили внимание в ЦИКе, окончательные выводы по явке делать рано, так как не закрылась половина участков в европейской части страны.

"Естественно, эта цифра будет намного выше", - заявила пресс-секретарь. 

Чукотка уже озвучила окончательные результаты подсчета голосов по поправкам в Конституцию. Поправки там поддержали 80,3% жителей, против  выступили 18,6%.

Видео: ЦИК России

Теги: голосование по поправкам в конституцию
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России,

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