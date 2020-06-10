На видео попали машины бюджетных и люксовых производителей.

Опубликовано видео гигантской парковки брошенных суперкаров. Видео записала блогер Supercar Blondie.

Огромная парковка расположена в Дубае. Туда свозят тысячи брошенных и покореженных автомобилей. Владельцы отказываются от транспортных средств по разным причинам. Многие машины имеют сильные повреждения. Также на парковке есть и те автомобили, чьи владельцы покинули страну по неизвестным причинам. На видео попали суперкары Maserati, Ferrari, Lamborghini, BMW, купе Rolls Royce и даже электромобили Tesla.

Блогер рассказала, что рано или поздно все они уйдут с молотка на аукционе.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что появилось видео с места массового ДТП в Москве на Звенигородском шоссе.

Видео: Youtube/Supercar Blondie