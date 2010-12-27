В Министерстве экономического развития предложили двухэтапное повышение тарифов ЖКХ

Изменения планируют внести со следующего года.

В Министерстве экономического развития предложили повысить тарифы ЖКХ в два этапа с учётом инфляции. Об этом 13 августа сообщает издание РБК.

Изменения планируют внести со следующего года. В министерстве предложили повысить ЖКУ с 1 января частично, для предотвращения "негативных тарифных последствий". Сам размер повышения при этом составит 1, 7 %.

В ведомстве также добавили, что индексация платы за коммунальные услуги 1 июля 2019 года из-за прошлого повышения в январе, потом снизится с 4 до 2,4%. МЭР уже обратилось с этой инициативой в Министерство энергетики и строительства и в Федеральную антимонопольную службу.

Ранее сообщалось, что эксперты прокомментировали сообщения выборжцев о сбоях при оплате услуг ЖКХ.

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