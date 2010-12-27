Эксперты прокомментировали сообщения выборжцев о сбоях при оплате услуг ЖКХ

В "УК по ЖКХ" уверили жителей Выборга, что оплата коммунальных услуг в районе ведется в обычном режиме.

Накануне в социальных сетях города Выборга появилось сообщение от пользователя Артура Л. о сбое при попытке оплатить услуги ЖКХ в Сети. Автор записи связал произошедшее с реорганизацией ОАО "Управляющей компании по ЖКХ". Другие жители города в комментариях уверили земляка, что у них нет никаких проблем с оплатой коммунальных платежек. Однако слух о проблеме быстро распространился по городским сообществам.

Канал Piter.TV пообщался с представителями ОАО "Управляющая компания по ЖКХ". В организации объяснили, что за прием платежей от населения отвечает АО "ЕИРЦ Ленинградской области" (Единный информационно-расчетный центр). В "УК по ЖКХ" не исключили возможность временного сбоя на стороне ЕИРЦ, или же проблем с мобильным приложением, которым пользовался Артур Л. Что касается реорганизации "УК по ЖКХ", то она никак не отражается на качестве работы структуры.

В настоящее время ОАО "Управляющая компания по ЖКХ" находится в стадии реорганизации и продолжает выполнять обязательства по обслуживанию жилфонда согласно законодательству. Функции по формированию платежных документов и начислению платы за жилищно-коммунальные услуги для граждан, дома которых обслуживает ОАО "Управляющая компания по ЖКХ", по-прежнему осуществляет территориальное управление Выборгского района АО "Единый информационно-расчетный центр" ЛО. Напоминаем, что для оплаты жилищно-коммунальных услуг через интернет-сервисы, в частности через "Сбербанк Онлайн", необходимо указывать расчетный счет организации, формирующей платежный документ, то есть Единого информационно-расчетного центра (эти реквизиты размещены в верхней части платежного документа). Далее необходимо указать номер своего лицевого счета (он также находится в верхней части квитанции). Произвести оплату жилищно-коммунальных услуг, как и ранее, можно во всех пунктах приема платежей и через интернет-сервисы, такие как "Личный кабинет абонента" АО "ЕИРЦ Ленинградской области" и "СбербанкОнлайн". представитель ОАО "УК по ЖКХ"

Отметим, что в последние часы в Сети больше не появлялось сообщений о каких-либо сбоях в этой сфере. Наоборот, увеличилось число отзывов от людей, которые смогли успешно оплатить ЖКХ в электронном виде.