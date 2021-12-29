В Минфине заявили, что каждый четвертый регион испытывает дефицит бюджета

При этом консолидированные бюджеты регионов исполнены профицитом.

В Минфине заявили, что в 21 субъекте был зафиксирован дефицит бюджета. Он суммарно составил 175 млрд рублей. Об этом пишут "Известия".

Отмечается, что при этом консолидированные бюджет регионов исполнены профицитом 640 млрд рублей.

В ведомстве подчеркнули, что в 2021 году, если сравнивать с 2020 годом, доходы выросли на 18%. Они составили 17,5 трлн рублей. В 84 регионах были на 26% увеличены налоговые и неналоговые доходы, сумма составила 13,6 трлн рублей. Таким образом доходы увеличились на 8%.

В Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА) заявили, что в дефиците оказались 26 неконсолидированных бюджетов регионов. Превышение расходов над доходами составило 251,8 млрд рублей. На Москву пришлось 60% от этой суммы. Второе место занимает ХМАО, а третье – Башкортостан.

Наибольший прирост наблюдается у Краснодарского края, Петербурга и Челябинской области.

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