В Минфине заверили, что золотые запасы России хранятся в стране

Алексей Моисеев отверг опасения сенатора Николая Рыжкова.

В российском министерстве по финансам заверили, что золотые запасы России хранятся в стране. Соответствующее заявление сделал заместитель главы профильного ведомства Алексей Моисеев, комментируя опасения сенатора Николая Рыжкова о вывозе золота на территорию Великобритании, которое могло произойти незадолго до начала специальной военной операции на Украине.

Я ответственно заявляю, что никакое золото государственного фонда РФ ни в какую Англию не уходило. Оно все хранится на территории РФ в двух точках. Одна из этих точках на Урале, другая - здесь, поближею Это все надежно охраняется. Алексей Моисеев, замглавы Минфина России

Эксперт уточнил, что российская сторона долго закупала золото, поэтому сейчас оно считается важнейшим государственным запасом. Минфин наращивает его объемы хранения потому, что из всех существующих ценностей из госфонде оно является максимально ликвидным. Моисеев добавил, что опасения по поводу вывоза фонда золота из России являются беспочвенными. В Минфине добавили, что все ресурсы надежно охраняются, а не просто "какая-то будочка с охранником стоит".

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Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации