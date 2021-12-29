В Минфине прогнозируют сокращение выдачи ипотеки в 2022 году

Замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил в эфире телеканала "Россия-24", что Минфин ожидает некоторого сокращения выданных ипотечных кредитов.
Мы ожидаем стабилизацию, может быть, некоторое сокращение - процентов на 15 в денежном и процентов на 20-25 в количественном выражении - выдачи ипотеки в этом году по сравнению с прошлым годом.
Алексей Моисеев, замминистра финансов России
По его словам, 2020 и 2021 годы стали рекордными по этому показателю. По этой причине стабилизация является естественным процессом.
Ранее были названы самые подорожавшие импортные товары в России. Первое место занимает пальмовое масло, цена на которое за год выросла на 59%.
Фото: pixabay
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