В Минфине прогнозируют сокращение выдачи ипотеки в 2022 году

Отметим, что 2020 и 2021 годы стали рекордными по этому показателю.

Замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил в эфире телеканала "Россия-24", что Минфин ожидает некоторого сокращения выданных ипотечных кредитов.

Мы ожидаем стабилизацию, может быть, некоторое сокращение - процентов на 15 в денежном и процентов на 20-25 в количественном выражении - выдачи ипотеки в этом году по сравнению с прошлым годом. Алексей Моисеев, замминистра финансов России

По его словам, 2020 и 2021 годы стали рекордными по этому показателю. По этой причине стабилизация является естественным процессом.

Ранее были названы самые подорожавшие импортные товары в России. Первое место занимает пальмовое масло, цена на которое за год выросла на 59%.

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