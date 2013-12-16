В Минэкономразвития оценили уровень закредитованности россиян

Заместитель министра экономического развития Илья Тарасов заявил, что долговая нагрузка россиян по сравнению с другими странами находится на низком уровне. Об этом пишут "Известия".
По его словам, уровень задолженности составляет менее 20% ВВП. А вот в Бразилии, например, задолженность достигает 30-50% ВВП. В США и Великобритании показатель находится на уровне 70-90%.
Трасов отметил, что займ не должен погружать в так называемую "долговую яму". Он сказал, что возможные решения этой ситуация власти регулярно обсуждают.
По словам замминистра, правительство сейчас рассматривает законопроект, согласно которому заемщику обязаны будут сообщать о чрезмерной долговой нагрузке.
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Фото: pixabay
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