Россиянам рассказали, где лучше всего хранить накопления

Выгодными специалист назвал краткосрочные вклады.

Начальник управления операций с ценными бумагами "МТС Банка" Роман Дмитриев рассказал "РИА Новости", где лучше всего хранить свои накопления. По его словам, лучше всего часть денег положить на короткие депозиты сроком до 3-6 месяцев, а вторую часть вложить в облигации федерального займа (ОФЗ) со сроком погашения 3-5 лет.

Доходность акций должна составлять при этом 6,75 – 6,85%. Дмитриев подчеркнул также, что банки стали поднимать проценты по вкладам на фоне повышения ключевой ставки ЦБ. При этом рост ставок на долгосрочные вложения будет ограничен из-за неопределенности. Эксперт советует дождаться нормализации кредитно-денежной политики и выравнивания ставок на длинных депозитах и только поле этого вкладывать деньги на более длительные депозиты, то есть на 2-3 года.

Дмитриев отметил, что приобрести ОФЗ сейчас можно с доходностью 6,75 – 7% годовых, что даже выше депозитных ставок в крупных банках.

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