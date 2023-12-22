В Миассе детеныш косули застрял между прутьями забора в детском саду

Животное не пострадало.

Представители регионального экстренного ведомства города Миасса в Челябинской области вызывались на нетипичный вызов, связанный с появлением в общественном месте дикого животного. Местные жители заметили детеныша косули, который случайно забрался на территорию детского сада. Парнокопытное хотело пролезть между прутьями забора, но в результате застряло в них. В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что на помощь малышу направились бойцы из 16-й пожарной части. В результате они освободили пленника при помощи шанцевого инструмента, а после оставили его на свободе.

Думается, что не мама-косуля привела его в детский сад, а собственная шалость! пресс-служба ГУ МЧС по региону

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Фото и видео: ГУ МЧС России