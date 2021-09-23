Олень редкого вида покинул Владивосток

Животное могло добраться до города из юго-западной части региона, переплыв более 15 км Амурского залива.

Олень редкого вида, который появился во Владивостоке, покинул город. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на первого замминистра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья Алексея Сурового.

Отмечается, что этот вид оленя является новым для России. Его впервые обнаружили в 2019 году. По данным СМИ, водяной олень мог добраться до Владивостока из юго-западной части региона, переплыв более 15 км Амурского залива. Оленя будут отлавливать, если он не покинул окраину города.

Ранее мы сообщали, что во Владивостоке ликвидировали открытое горение на складе.

Видео: Telegram / РИА Новости