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Олень редкого вида покинул Владивосток

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Животное могло добраться до города из юго-западной части региона, переплыв более 15 км Амурского залива.

Олень редкого вида, который появился во Владивостоке, покинул город. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на первого замминистра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья Алексея Сурового.

Отмечается, что этот вид оленя является новым для России. Его впервые обнаружили в 2019 году. По данным СМИ, водяной олень мог добраться до Владивостока из юго-западной части региона, переплыв более 15 км Амурского залива. Оленя будут отлавливать, если он не покинул окраину города.

Ранее мы сообщали, что во Владивостоке ликвидировали открытое горение на складе.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: владивосток, олень, редкий вид
Категории: Лента новостей, Новости России,

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