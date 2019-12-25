В Металлострое полиция задержала хулигана, который находился в федеральном розыске

Он — гражданин Белоруссии.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 10 мая полиция задержала у. д №19 по ул. Центральной в посёлке Металлострой мужчину 1971 года рождения за административное правонарушение.

В ходе проверки выяснилось, что задержанный находится в федеральном розыске Могилёвской области (Белоруссия). Мужчина не был зарегистрирован в России, нигде не работал.

На Родине, предположительно, у него были долги перед государством.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге объявили в розыск пранкера, срывавшего дистанционные уроки.

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