"Председатель дома" украл у 94-летней петербурженки 200 тысяч рублей

Теперь мошенницу разыскивает полиция.

К полицейским поселка Металлострой обратилась пожилая женщина, которая заявила о краже из ее дома 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Со слов 94-летней пострадавшей, к не в квартиру по Полевой улице около часа дня пришла женщина, которая представилась председателем дома. Пожилая жительница Металлостроя поверила ей и после уговоров отдала злоумышленнице 200 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). "Председателя" ищут, чтобы задержать.

Ранее на Piter.TV: Лишенную родительских прав петербурженку осудили за мошенничество с квартирой.

Фото: Piter.TV