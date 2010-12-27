"Председатель дома" украл у 94-летней петербурженки 200 тысяч рублей

К полицейским поселка Металлострой обратилась пожилая женщина, которая заявила о краже из ее дома 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Со слов 94-летней пострадавшей, к не в квартиру по Полевой улице около часа дня пришла женщина, которая представилась председателем дома. Пожилая жительница Металлостроя поверила ей и после уговоров отдала злоумышленнице 200 тысяч рублей.
Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). "Председателя" ищут, чтобы задержать.
Ранее на Piter.TV: Лишенную родительских прав петербурженку осудили за мошенничество с квартирой.
Фото: Piter.TV
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