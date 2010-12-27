Лишенную родительских прав петербурженку осудили за мошенничество с квартирой

Женщина также должна заплатить 180 тысяч рублей штрафа.

Прокуратура Василеостровского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу, возбужденному в отношении петербурженки Анастасии Лаврухиной. Женщину признали виновной в совершении преступления по статье "Мошенничество". Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Из материалов дела следует, что с 2006 года Лаврухина состояла на учете в районной администрации как нуждающаяся в жилом помещении мать двух несовершеннолетних детей. В октябре 2010 у женщины родился еще один ребенок, а в 2011 году ее лишили родительских прав.

Желая получить квартиру, петербурженка пошла на обман. Она написала заявление, в котором попросила принять третьего ребенка на учет. На этот момент дети вместе с матерью не проживали.

Чуть позже Лаврухина получила смотровой лист на трехкомнатную квартиру. В итоге эта недвижимость была передана ей в собственность. Таким образом женщина нанесла ущерб государству на шесть миллионов рублей.

Во время судебного заседания Лаврухина признала свою вину и отметила, что лишение родительских прав не должно влиять на получение квартиры в пользу детей. Суд признал женщину виновной и приговорил к трем годам условно с испытательным сроком на 3 года, а также к штрафу в размере 180 тысяч рублей. На штраф назначили рассрочку на 3 года.

Ранее мы писали, что бывшие начальники ФНС в Петербурге обвиняются во взятке и мошенничестве.

Фото: Piter.TV