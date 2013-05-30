В Металлострое хулиган подстрелил из окна прохожего и повредил три авто

Пострадавший получил ранение голени.

В поселке Металлострой разыскивают хулигана, который открыл стрельбу из окна своей квартиры. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на 30 сентября на Полевой улице. В результате случившегося пострадал 18-летний юноша, он получил ранение голени. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

Также хулиган повредил три автомобиля – Kia Rio, Hyundai Solaris и фургон Isuzu midi. Установлено, что он стрелял из пневматического пистолета. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее отец ранил сына ножом в грудь и живот во время ссоры в квартире на Ударников.

Фото: pixabay.com