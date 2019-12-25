Отец ранил сына ножом в грудь и живот во время ссоры в квартире на Ударников

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Вечером 29 сентября в полицию Петербурга поступило сообщение из Мариинской больницы о госпитализации мужчины с ножевыми ранениями груди и живота. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Установлено, что мужчина получил травмы во время ссоры со своим отцом в квартире на проспекте Ударников. Отец ударил сына ножом в область груди и живота. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с проникающим колото-резанным ранением брюшной стенки, передней грудной клетки, пневмотораксом справа.

Отца задержали "по горячим следам". Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее мы писали, что пристававшие к учащимся педколледжа с ножом-бабочкой петербуржцы попали под статью.

Фото: Piter.TV