В Металлострое аварийные работы временно изменили маршрут автобусов

Автобусы № 337 и №337А теперь следуют по измененным маршрутам.

В поселке Металлострой изменили автобусные маршруты. Об этом 21 ноября, в воскресенье, сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Как рассказали в учреждении, это связано с аварийными работами на Центральной улице, 16. О том, как долго будут действовать изменения – неизвестно.

Автобусы № 337 и №337А теперь следуют по измененным маршрутам. Так, автобус №337 проследует от остановки "Заводской проспект" по Петрозаводскому шоссе, Полевой, Железнодорожной, Центральной улицам, по Центральному проезду, дороге на Металлострой. После этого он продолжит маршрут по своей трассе.

Автобус № 337А поедет от "Заводского проспекта" по Петрозаводскому шоссе, а после - по Полевой, Железнодорожной и Центральной улицам.

Ранее жители Кудрово пожаловались на сажу и гарь в автобусе. Автобус №596А находится "в ужасном состоянии, внутри салона, видимо от неисправности выхлопной системы, сажа и гарь, попадает внутрь". Также в публикации добавили, что пассажиры в салоне задыхаются угарным газом.

Фото: Piter.tv