В Мелитополе подняли российский триколор в честь Дня флага

Триколор подняли лидеры молодежной организации "Юг молодой".

В Мелитополе подняли российский триколор в честь Дня Государственного флага. Об этом сообщает "РИА Новости".

Праздничные мероприятия, посвященные Дню флага России. Триколор подняли лидеры молодежной организации "Юг молодой". На торжественной церемонии присутствовала глава администрации Мелитополя Галина Данильченко.

Также сообщается, что молодые активисты провели флэшмоб с флагами России, украсив улицы города триколорами.

Ранее Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага.

Видео: Telegram / РИА Новости