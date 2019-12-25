В Мексике ученые нашли 1800-летние букеты цветов

Предполагается, что это могли быть подношения богу Кецалькоатлю.

Археологи обнаружили в разрушенном городе Теотиуакан четыре букета цветов во время исследования туннеля под пирамидой на глубине 18 метров. Предполагается, что цветы могли быть подношениями богу Кецалькоатлю, сделанные людьми около 1800 лет назад. Об этом сообщает La Jornada.

Бог Кецалькоатль по древним преданиям даровал жителям кукурузу. При этом отмечается, что сохранились стебли цветов очень хорошо.

Археологи предполагают, что с помощью этой находки удастся узнать новые факты о ритуалах, которые люди проводили в честь древнего божества. Надеются ученые больше узнать и о растениях того времени.

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