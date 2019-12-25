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В Мариуполь направили партию петербургских автобусов
Сегодня, 15:30
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Мариуполь направили партию петербургских автобусов

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Первая партия состоит из 12 машин.

Петербург продолжает помогать городу-побратиму Мариуполю. В ближайшее время ему передадут 30 пассажирских автобусов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Первая партия состоит из 12 машин, остальные готовятся к отправке. На данный момент петербургские строители работают с жилым фондом. Также взять шефство над зоопарком, планируется восстановить трамвайное движение.

Также власти Петербурга собираются установить в Мариуполе памятник Александру Невскому.

Фото: Piter.tv (архив)

Теги: автобус, мариуполь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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