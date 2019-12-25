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В Мариинскую больницу пригласили женщин пройти процедуру ЭКО по ОМС
Сегодня, 20:07
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В Мариинскую больницу пригласили женщин пройти процедуру ЭКО по ОМС

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Семьям предлагают получить консультации ведущих врачей-репродуктологов и врачей урологов-андрологов.

В Мариинскую больницу пригласили женщин с бесплодием пройти  процедуру экстракорпорального оплодотворения по ОМС в рамах нацпроекта "Демография". Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения. 

Семьям предлагают получить консультации ведущих врачей-репродуктологов и врачей урологов-андрологов. Кроме того, будущие родители могут пройти обследования с использованием современной аппаратуры и выяснить причины бесплодия. В отделении есть свое криохранилище.

Запись на консультацию осуществляется по телефонам: +7 (812) 275-72-40, 920-25-48 (по будням с 10:00 до 18:00, по субботам – с 10:00 до 15:00); по номеру контакт-центра: +7 (812) 605-03-03 (ежедневно с 8:00 до 20:00).

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Фото: pixabay 

Теги: демграфия, мариинская больница, планирование семьи, полис омс, эко
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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