В Мариинскую больницу пригласили женщин пройти процедуру ЭКО по ОМС

Семьям предлагают получить консультации ведущих врачей-репродуктологов и врачей урологов-андрологов.

В Мариинскую больницу пригласили женщин с бесплодием пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения по ОМС в рамах нацпроекта "Демография". Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Семьям предлагают получить консультации ведущих врачей-репродуктологов и врачей урологов-андрологов. Кроме того, будущие родители могут пройти обследования с использованием современной аппаратуры и выяснить причины бесплодия. В отделении есть свое криохранилище.

Запись на консультацию осуществляется по телефонам: +7 (812) 275-72-40, 920-25-48 (по будням с 10:00 до 18:00, по субботам – с 10:00 до 15:00); по номеру контакт-центра: +7 (812) 605-03-03 (ежедневно с 8:00 до 20:00).

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