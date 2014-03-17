В Мариинскую больницу попал мигрант в состоянии клинической смерти

Мужчину госпитализировали с многочисленными травмами в тяжелом состоянии.

Вечером 23 мая в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Мариинской больницы. Медики рассказали о госпитализации 30-летнего гражданина Таджикистана с многочисленными травмами в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Со слов бригады скорой помощи, мужчину доставили друзья в травматологический пункт поликлиники №121. Оттуда его увезли в больницу с сочетанной катотравмой, открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, закрытой травмой груди, закрытой травмой живота, открытым переломом левой голени, травматическим шоком, комой 2 степени, в состоянии клинической смерти. Обстоятельства получения травм устанавливает полиция. Опрашивать потерпевшего пока нельзя.

Известно, что мигрант прибыл в Россию 5 декабря 2013 года с частным визитом. Данных о его регистрации на территории Петербурга и Ленобласти нет.

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Фото: Piter.TV