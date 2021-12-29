В Мариинском дворце может поселиться животное

Идею выдвинул вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Вице-губернатор Борис Пиотровский предложил поселить в Мариинском дворце какого-нибудь животного. О своей идеи чиновник рассказал на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проекту SpayDay Russia за гуманное отношение к животным.

На этот счет Пиотровский общался с председателем Законодательного собрания Александром Бельским. Он обещал подумать над предложением вице-губернатора. Пиотровский выразил надежду, что в следующий раз сможет вернуться в Мариинский дворец "с котом или кошкой, или другим животным в руках".

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Фото: pexels.com