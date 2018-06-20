В Мариинской больнице сделали уникальную операцию на легких

Мужчина был доставлен в больницу с внезапным разрывом легкого, причиной которого стали пузыри в органе.

В Петербурге в Мариинской больнице хирурги провели вмешательство субксифоидальным доступом 25-летнему мужчине. Об этом сообщают городские СМИ.

В четверг, 11 апреля, мужчина был доставлен в больницу с внезапным разрывом легкого, причиной которого стали пузыри в органе. Пузыри нашли и во втором легком. Пришлось одновременно проводить операцию с двух сторон. Раньше такие операции проводились поочередно сначала на одном легком через разрез сбоку, через какое-то время – на втором. В этот врачи Мариинской больницы сделали все за один раз через один разрез. Уже сегодня пациент смог самостоятельно подняться с больничной койки.

Раньше операция проводилась через ребра и это могло привести к послеоперационной боли и сложностям с дыханием. Сейчас все манипуляции производятся через 4-сантиметровый разрез под грудиной. Это исключает все послеоперационные травмы и ускоряет восстановление.

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Фото: Piter.TV