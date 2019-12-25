В "Манеже" открывается фотовыставка о жизни СССР и России

На экспозиции будут представлены работы 39 фотографов-документалистов.

В понедельник, 6 июня, в ЦВЗ "Манеж" в Петербурге откроется первая после карантина выставка. Проект отражает историю СССР и России за 73 года в работах 39 фотографов-документалистов. Экспозиция называется "Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum" .

Манеж распахнет для гостей двери уже 6 июля. Вход будет осуществляться только по электронным билетам, также все посетители должны быть в масках и перчатках. Известно, что для врачей посещение будет бесплатным при предъявлении любого документа, подтверждающего статус медицинского работника.

Фото: "Центральный выставочный зал Манеж" / ВКонтакте