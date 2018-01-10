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В "Максидоме" на девочку упал шкаф
Сегодня, 13:48
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nastya960

В "Максидоме" на девочку упал шкаф

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Прокуратура признала виновными администрацию торгового центра.

Во Фрунзенском районе Петербурга прокуратура провела проверку по факту травмирования в ТЦ "Максидом". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В прокуратуру обратились родители девочки, на которую в отделе мебели в конце августа упал шкаф. Ребенок получил перелом бедра и ушиб головы.

Продавец, размещающий мебель на рынке, обязан обеспечить механическую безопасность мебели необходимым уровнем устойчивости,

 – заявили в прокуратуре

Прокуратура Петербурга внесла представление в адрес администрации магазина об устранении нарушений.  

Ранее семья обратилась за помощью к Светлане Агапитовой. 

Фото: pixabay.com

Теги: максидом, упал шкаф, шкаф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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