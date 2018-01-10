В "Максидоме" на девочку упал шкаф

Во Фрунзенском районе Петербурга прокуратура провела проверку по факту травмирования в ТЦ "Максидом". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В прокуратуру обратились родители девочки, на которую в отделе мебели в конце августа упал шкаф. Ребенок получил перелом бедра и ушиб головы.
Продавец, размещающий мебель на рынке, обязан обеспечить механическую безопасность мебели необходимым уровнем устойчивости,
– заявили в прокуратуре
Прокуратура Петербурга внесла представление в адрес администрации магазина об устранении нарушений.
Ранее семья обратилась за помощью к Светлане Агапитовой.
Фото: pixabay.com
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