В строительном магазине в Петербурге на трехлетнюю девочку упал шкаф

По словам врачей, на восстановление уйдет не меньше 2 лет.

В строительном магазине на трехлетнюю девочку упал шкаф, администрация отказалась отвечать за случившееся. Родитель пострадавшей обратились к уполномоченной по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитовой. Об инциденте стало известно 31 октября.

Родители девочки вместе с ней и ее старшим братом пришли в магазин, чтобы выбрать детскую кроватку. Пока взрослые находились на кассе, дети играли неподалеку и на малышку упал шкаф. Врачи диагностировали винтовой перелом бедра со смещением и никаких гарантий не дали: неизвестно, сможет ли пострадавшая нормально ходить, на восстановление уйдет не менее 2 лет.

Как рассказал отец девочки, она должна была пойти в садик в этом году, но теперь об этом не может быть и речи, в следующем году ее ждет еще одна операция. Кроме того, каждый раз, когда кто-то подходит к шкафу, у трехлетнего ребенка начинается истерика.

Сначала администрация магазина, в котором случилось происшествие, готова была покрыть расходы на лечение, но затем назвало символическую сумму. Директор заявил, что в падении шкафа виноваты дети. Родителям пришлось обратиться к уполномоченному по правам ребенка.

"Мы не пытаемся обогатиться или встать на содержание магазина, но нежелание отвечать за явные нарушения и запугивание пострадавшей стороны неприемлемо", - заявили папа и мама девочки.

По просьбе детского омбудсмена в гипермаркете побывали представители прокуратуры. Отца пострадавшей пригласили на прием в надзорное ведомство, чтобы оценить все обстоятельства. Светлана Агапитова готова оказать поддержку семье в суде, если потребуется. Сейчас, по словам отца, генеральный директор магазина выразил желание уладить все мирным путем.

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