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nadiputintseva
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В Майями болельщица получила удар кулаком от полицейского

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Сотрудник полиции Майами в ответ на пощечину ударил девушку кулаком в лицо после чего она потеряла сознание

В Майами во время матча полиция пыталась вывести с трибуны болельщицу, которая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Несколько сотрудников правоохранительных органов несли девушку к выходу, но в это время разгоряченная болельщица из последних сил дала полицейскому пощечину. Ответный удар последовал незамедлительно. Мужчина с кулака ударил фанатку по лицу, после чего ее понесли уже обездвиженную.

В полиции заявили, что задержанная мешала зрителям вокруг и громко ругалась.  На выходе ей предъявили обвинение в нарушении общественного порядка.

Видео вызвало большой резонанс среди пользователей соцсетей. Многие заявили о том, что ударивший женщину явно превысил свои должностные полномочия. 

Видео: YouTube / JustPoliceVideos

Теги: болельщики , видео , новости мира , полиция , происшествия
Категории: Мировые новости

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