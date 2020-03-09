Предположительно, у мужчины случился сердечный приступ.

В Магадане при вылете самолёта в Новосибирск скончался пассажир. Об этом рассказали представители пресс-службы транспортного управления МВД по Дальнему Федеральному округу. Трагедия произошла 29 июня на борту авиакомпании "Сибирь". Рейс должен был отправиться в Новосибирск из Магадана, но неожиданного одному из клиентов стало плохо. Сначала пассажиру пытались оказать первую помощь, но это не принесло результатов.

По факту инцидента, случившегося сегодня утром, проводится проверка. На месте работали "скорая" помощь, а также следственно-оперативная группа. Ольга Мироненко, глава отделения информации и общественных связей УТ МВД по ДФО

На данный момент сообщается о том, что смерть мужчина наступила по естественным причинам. По предварительной версии случившегося, у пассажира произошел сердечный приступ. Погибший являлся гражданином одной из стран Средней Азии. Из-за ситуации на борту задержка вылета самолета составила 1,5 часа судя по онлайн-табло аэропорта.

К 2025 году в Пулково появится новый пассажирский терминал.

Фото: Piter.tv