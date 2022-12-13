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В Магадане объявили режим ЧС из-за снежных циклонов

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С начала текущей недели в регионе выпала полуторамесячная норма снега.

В Магадане объявили режим ЧС из-за снежных циклонов. Об этом сообщил мэр Магадана Юрий Гришан в своем Telegram-канале.

Отмечается, что с начала текущей недели в регионе выпала полуторамесячная норма снега. Коммунальным службам пришлось перейти на усиленный режим работы. В самом Магадане и нескольких округах региона объявлена лавинная опасность.

Гришан отметил, что режим ЧС в связи с неблагоприятными погодными условиями вступит в силу 19 марта в 18:00 по местному времени. Он добавил, что сроки введения режима ЧС будут зависеть от скорости расчистки Магадана от снега.

Ранее мы сообщали, что на Финском заливе начался сезон размножения балтийских тюленей.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: магадан, режим чс, циклоны, юрий гришан
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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