На Финском заливе начался сезон размножения балтийских тюленей

Период размножения у нерп длится с конца февраля по конец апреля.

На Финском заливе моряки стали свидетелями сезона размножения балтийских тюленей. На льдинах отдыхают самки с малышами. Видео опубликовали в группе "Спасение тюленей".

Добавим, что период размножения у нерп длится с конца февраля по конец апреля.

В ближайшие дни из-за грядущего усиления ветра, возможны подвижки морского льда и случаи преждевременного отрыва редких ластоногих малышей от самок. В ближайшие дни мы будем наблюдать за перемещением льда и перейдём в режим ожидания пациентов. Наш телефон - 6992399. Служба спасения тюленей

Ранее на Piter.tv: на Морской набережной прорвало трубу с кипятком.

Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей