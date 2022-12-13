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На Финском заливе начался сезон размножения балтийских тюленей

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Период размножения у нерп длится с конца февраля по конец апреля. 

На Финском заливе моряки стали свидетелями сезона размножения балтийских тюленей. На льдинах отдыхают самки с малышами. Видео опубликовали в группе "Спасение тюленей".

Добавим, что период размножения у нерп длится с конца февраля по конец апреля. 

В  ближайшие дни из-за грядущего усиления ветра, возможны подвижки морского льда и случаи преждевременного отрыва редких ластоногих малышей от самок. В ближайшие дни мы будем наблюдать за перемещением льда и перейдём в режим ожидания пациентов. Наш телефон - 6992399. 

Служба спасения тюленей

Ранее на Piter.tv: на Морской набережной прорвало трубу с кипятком.

Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей

Теги: видео, животные, нерпы, тюлени, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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