Кристалина Георгиева назвала три проблемы по внедрению цифровых денег в общество.

В МВФ рассказали, от чего зависят перспективы применения цифровых валют центробанков. В рамках видеоконференции, организованной Атлантическим советом США, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что сейчас многие страны рассматривают использование ЦБ цифровых валют. В первую очередь проблемы с применением такого вида денежных средств связаны с политической и технической сферами, вопросом доверия.

В истории денег начинается новая глава. Страны пытаются сохранить аспекты традиционных денежной и финансовой систем, одновременно экспериментируя с новыми цифровыми формами денег. Кристалина Георгиева, глава МВФ

Эксперт уточнила участникам мероприятия, что на данный момент порядка 100 стран на том или ином уровне рассматривают цифровые валюты для центральных банков. В некоторых случаях эти цифровые валюты распространятся ЦБ для населения, в некоторых - только изучаются возможности. По мнению глава МВФ, блестящие умы В ЦБ смогут добиться успеха благодаря за счет свойственной аналитикам изобретательности и настойчивости. В настоящее время МВФ вовлечен в этот вопрос.

Напомним, что Атлантический совет признан на территории РФ нежелательной организацией.

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Фото и видео: YouTube / AtlanticCouncil

