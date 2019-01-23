В МВД сообщили о возбуждении более 100 уголовных дел за дискредитацию ВС РФ

Также пресечено 4,5 тысяч административных правонарушений.

В МВД сообщили о количестве возбужденных уголовных дел за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев на выступлении в Госдуме.

По его словам, за дискредитацию ВС РФ и недостоверность сведений об их использовании пресечено 4,5 тысяч административных правонарушений. По материалам МВД возбуждено свыше 100 уголовных дел.

Ранее Колокольцев заявил, что на новых территориях РФ идет процесс формирования главков МВД.

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