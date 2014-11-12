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В МВД рассказали, как вернуть деньги с дроппера
Сегодня, 12:05
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В МВД рассказали, как вернуть деньги с дроппера

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Отмечается, что деньги можно вернуть через суд в рамках гражданского дела.

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД рассказали, как вернуть деньги с дроппера, участвовавшего в мошеннической схеме.

Отмечается, что деньги можно вернуть через суд в рамках гражданского дела. Если в ходе расследования дела стали известны данные дроппера, то можно постараться вернуть финансы. А если ему нет 18 лет, то обязательства по возврату средств лягут на плечи родителей.

Ранее мы сообщали, что в Якутии ликвидировали сеть подпольных казино.

Фото: pxhere.com

Теги: возврат денег, дроппер, мвд россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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