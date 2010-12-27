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МВД разберется с возможным неправомерным задержанием петербуржца на глазах у сына
Сегодня, 11:50
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Butenko
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МВД разберется с возможным неправомерным задержанием петербуржца на глазах у сына

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Канал Piter.TV получил официальный комментарий от ведомства.

Представители УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проинформированы о скандальном происшествии, которое случилось в середине апреля на Тимуровской улице. Ранее мы писали, что оперативников Калининского района обвинили в жестоком задержании мужчины на глазах у сына.  По версии 33-летнего петербуржца, полицейские избили его, а затем буквально похитили на глазах у сына. Через несколько часов издевательств и допросов мужчину отпустили: "задержанный уверен", что его просто перепутали с каким-то преступником. 

Сейчас в УМВД России по Калининскому району проходит служебная проверка по факту публикации на страницах Piter.TV и в других городских СМИ. Об этом официально заявили представители Управления информации и общественных связей УМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По интересующему Вас факту в настоящее время в УМВД России по Калининскому району Санкт-Петербурга проводится служебная проверка. Она направлена на установление объективной картины произошедшего, в том числе, с учетом средств объективного технического контроля. 

Управление информации и общественных связей

В пресс-службе МВД посчитали преждевременным делать официальные заявления. Они поступят в редакцию по окончанию проверки.

 

 

 

Теги: беспредел полиции , мвд , новости спб , происшествия в петербурге
Категории: Происшествия Картина дня

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